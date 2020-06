L'Ajuntament de Tarragona es personarà com a acusació particular en el cas Inipro

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha anunciat aquest dimecres que el consistori de la ciutat es personarà com a acusació particular en el cas Inipro . Fa dues setmanes, el jutge va confirmar que l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, la regidora Begoña Floria i set persones més s'hauran d'asseure al banc dels acusats per aquest cas de presumpta corrupció a l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMMS) a favor del PSC. L'Audiència de Tarragona ha desestimat els recursos d'apel·lació dels principals acusats i veu indicis suficients de delicte.Arran d'això, l'Ajuntament ha decidit finalment personar-se. "L'Ajuntament el que ha de fer és defensar interessos públics. No participarem en cap judici paral·lel i no suposarem res. Presumpció d'innocència però personació davant uns fets que poden ser importants", ha explicat Ricomà.El cas gira sobre el contracte subscrit l'any 2010 entre l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l'empresa Inipro, i que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l'associacionisme de població immigrant però, segons el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el què es portava a terme eren activitats en benefici del PSC.En la interlocutòria d'incoació de procediment abreujat, el jutjat d'instrucció apuntava que es van contractar persones afiliades o simpatitzants del PSC per tal de dur a terme activitats com ara atendre les xarxes socials i fer funcions comunicatives a favor de l'alcalde de cara a les eleccions municipals del 2011. Tot, subratllava el jutge, a compte de les arques públiques.Per la seva banda, el PSC de Tarragona i el grup municipal socialista a l'Ajuntament de la capital tarragonina han reiterat la “confiança” i el “suport” en l'exalcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros, i en l'exportaveu socialista Begoña Floria. Segons el PSC, la interlocutòria de l'Audiència de Tarragona coneguda és “un pas més” d'un procés judicial que “culminarà amb l’esclariment de tot els fets i en la innocència de les persones investigades”.Tot i això, el partit ha suspés la militància dels dos socialistes pel cas. Es tracta d'una mesura que afecta només la seva situació orgànica en la formació. Per tant, tots dos continuaran com a regidors del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Tarragona, almenys fins que hi hagi sentència.

