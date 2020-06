Decomissen un cocodril dissecat en un bar de Cambrils

Els agents van parlar amb el responsable de l'espai perquè aportés documentació sobre el cocodril dissecat, en relació a la seva procedència o justificant de l’origen de l’espècie, així com documents que emparessin la situació legal i la propietat. Tant l'amo com la veterinària dels animals del parc van reconèixer no tenir cap documentació.A partir d’aquí, els agents van procedir a intervenir l’animal i posteriorment es va deixar sota custòdia del responsable, amb l’obligació de de retirar-lo de la zona d’exposició pública.El Seprona va tramitar denúncia per diverses infraccions per contraban, donat que no disposaven de cap tipus de documentació legal que empares la tinença d'una espècie protegida en perill d'extinció, i d'exercir l'activitat comercial d'aquesta espècie. En aquest sentit, es va informar dels fets a la Dependència de Duanes i Impostos Especials de Tarragona. La Guàrdia Civil recorda que seguirà vetllant per eradicar la importació , exportació, comerç, tinença i circulació d'animals en perill d'extinció.