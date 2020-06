Un centenar d'autocars fan una marxa lenta a Barcelona per demanar ajudes

Un centenar d'autocars de 75 empreses han participat aquest dimecres en una marxa lenta a Barcelona organitzada per la patronal Direbús per reclamar al govern espanyol ajudes per fer front a l'impacte de la pandèmia en el sector. Els treballadors han exigit seure a la Taula de Turisme i han recordat que el 80% de la facturació del transport discrecional depèn d'aquesta activitat. A més, han reclamat una tributació de l'IVA al 4% i ERTO flexibles i amb tantes pròrrogues com siguin "precises". La vicepresidenta de Direbús, Carolina Sánchez, ha assegurat que el sector ha estat "tradicionalment oblidat" per les administracions i ha advertit del risc de tancament d'empreses en cas de no rebre ajudes per fer front a la crisi del coronavirus.A Tarragona, una trentena de vehicles també han participat en una marxa lenta que ha sortit del polígon Riu Clar i s'ha dirigit cap al centre de la ciutat. Sota el lema 'Salvem l'Autocar', han fet una aturada a la plaça Imperial Tàrraco per lliurar un manifest a la subdelegació del govern espanyol, i han fet sonar les botzines per la Rambla Nova i la Rambla Vella.Josep Saladié, de l'empresa Autocars Llosa, ha explicat que han participat de la protesta unes 20 de les 30 empreses d'autocars de la demarcació, un sector que dona feina directa a unes 2.000 persones. La situació, ha explicat, és especialment greu en el cas de les petites empreses, amb un perfil familiar. Temen que al cap de l'any només hauran pogut facturar al voltant del 20% del previst."Les companyies que fan línies regulars segueixen funcionant, però els que ens dediquem al servei discrecional i turístic tenim zero ingressos des de fa molts mesos", ha advertit. Per això, ha insistit, demanen avantatges fiscals, una flexibilització dels ERTO i poder negociar amb els bancs carències en els contractes de lísing. "Cada vehicle que tenim en lísing suposa uns 4.000 o 5.000 euros al mes i, quan portes tres mesos sense ingressos, això costa d'aguantar", ha exposat.A les comarques de Tarragona i l'Ebre, aquest tipus d'empreses acostumen a fer més de la meitat del negoci entre els mesos de març i juny o juliol. Es tracta, principalment, de rutes i excursions escolars o de gent gran; activitats esportives, o circuits turístics. "Enguany aquest 60% de la facturació ja l'hem perdut i preveiem que la resta de l'any també anirà malament", ha tancat.​​​​​​​​​​​​​​

