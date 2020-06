«Que la crisi la pagui l'Íbex-35»: manifestació a Barcelona el 20 de juny per un «pla de xoc social»

Més de 180 entitats han convocat per al 20 de juny una concentració davant la Borsa de Barcelona amb el lema "Que la crisi la paguin els bancs i l'Íbex-35". Són els col·lectius impulsors de l'anomenat Pla de Xoc Social, un recull de demandes socials i econòmiques a les administracions per pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus per a la classe treballadora.Les portaveus de la plataforma, Aina Ferré i Alba Legide, han estat les encarregades de presentar les reclamacions dels col·lectius aquest dimecres al migdia davant la Borsa de Barcelona, el mateix lloc on es convoca la concentració el 20 de juny a les set de la tarda. Les entitats impulsores del pla consideren que les mesures impulsades pel govern espanyol i la Generalitat es queden "molt curtes" per afrontar les conseqüències de la crisi i proposen cinc eixos d'actuació.En primer lloc, la derogació de la reforma laboral, que el govern espanyol va acordar amb Bildu tot i que després se'n va desdir. També la creació d'una renda bàsica universal, que vagi més enllà del nou ingrés mínim vital per a les famílies més empobrides.La proposta de pla de xoc inclou una demanda de gestió pública de serveis bàsics privatitzats, des de la sanitat al subministrament energètic. "Cal mobilitzar tots els recursos per a l'interès general", defensen.Pel que fa a l'habitatge, les entitats exigeixen la paralització de tots els desnonaments. Des de fa una setmana, els jutjats ja poden executar tots aquells desallotjaments en què els afectats no puguin acreditar una vulnerabilitat causada per l'epidèmia. També reclamen suspendre el pagament de lloguers i hipoteques mentre duri la crisi i prohibir els talls de subministraments.Les entitats també posen sobre la taula la regularització de les persones migrants sense paper i reclamen el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). Entre aquests, el de la Zona Franca de Barcelona.El plantejament dels impulsors del pla és no repetir les polítiques impulsades després de la crisi del 2008. En aquest sentit, demanen el retorn del rescat bancari i una reforma fiscal que permeti obtenir més impostos de les rendes més altes. Les entitats es plantegen la concentració davant la Borsa de Barcelona el 20 de juny com el tret de sortida d'un cicle de mobilitzacions.​​​​​​​​​​​​​​

