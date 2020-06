Qui era «la flaca», la protagonista de la mítica cançó de Jarabe de Palo?

Por cierto, cuenta Pau Donés que en 1995 viajó con su grupo a La Habana a rodar un clip. Y una noche, en la disco de moda, entró una mujer bellísima en un vestido rojo. Ahí surgió la inspiración de La Flaca.

Y ella era Alsoris Guzmán Morales, la musa. pic.twitter.com/MDsB8NNgtb — Isabel (@Fourty35) June 9, 2020

Pau Donés, una de les veus més carismàtiques i estimades de la música de principis del segle XX a Catalunya i arreu de l'Estat, ha mort aquest dimarts als 53 anys víctima del càncer de còlon contra el qual lluitava des del 2015.La mort del cantant de Jarabe de Palo ha fet que les xarxes s'omplissin de mostres de suport a la família i també de música i anècdotes de l'artista. Una de les més compartides va ser la història que va inspirar La Flaca, la cançó més coneguda del grup.I és que, la noia de la qual es parla en aquest tema no és una invenció, sinó que és real. El Pau Donés la va conèixer el 1995 durant un viatge que va fer a l'Havana amb el productor audiovisual Fernando de France, per gravar un videoclip.La noia, Alsoris Guzmán, treballava en una discoteca a l'aire lliure coneguda com La Tasca. Quan el cantant i el seu equip la van veure li van proposar si volia fer de model pel seu videoclip. Ella va acceptar, però es va passar la setmana plovent i al final no va poder dur a terme la gravació.Tot i això, Alsoris Guzmán els va acompanyar en els seus viatges per Cuba i els va descobrir el país. Segons va explicar el Pau Donés en el seu llibre 50 palos:...y sigo soñando, es va enamorar d'ella, però la cosa va anar a més. "La flaca va estar diversos dies dormint a la meva habitació i jo em vaig enamorar d'ella, però ni cas, clar. Em vaig quedar amb les ganes. Per això vaig escriure això de 'por un beso de la flaca yo daría lo que fuera'. Era veritat", va assegurar el cantant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor