Els testimonis diuen que el «pendrive» d'origen incert sobre els Pujol va sortir de la policia espanyola

L’inspector en cap de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, i l’inspector en cap del grup 24 de la Unitat de Blanqueig de Capitals de la UDEF, han apuntat a l’Audiència de Madrid que el pendrive d’origen dubtós amb dades sobre la família Pujol que va servir per fabricar un informe presentat a l’Audiència Nacional procedia de la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional que dirigia Eugenio Pino, que l’havia obtingut de l’agencia de detectius Metodo 3.Tots dos han testificat en el judici del pendrive sobre Jordi Pujol i Soley contra els integrants de l’anomenada "policia patriòtica" que suposadament va fabricar proves falses durant el mandat de Jorge Fernándz Díaz a Interior per incriminar rivals polítics del govern del PP.En aquest judici l’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre 2012 i 2016 Eugenio Pino i el seu número dos, l’exinspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, s’enfronten a acusacions d’estafa processal, fals testimoni i revelació de secrets. L’inspector en cap de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, ja va afirmatraquest dimarts que el seu superior, Manuel Vázquez López li va fer arribar el pendrive el 2015 afirmant que procedia del propi Eugenio Pino i que havia estat elaborat per Metodo 3.Segons Álvarez Luna, aquell 2015 va fer algunes còpies del pendrive, però no el va tornar a abordar fins el 2017, quan el va trobar en un calaix i el va remetre a un dels grups de la pròpia UDEF perquè se’l mirés. Álvarez va afirmar que en la mesura que l’arxiu procedia d’Eugenio Pino “mai van sospitar” que tingués un origen il·lícit, i per tant la UDEF en va fer l’anàlisi com si treballessin amb documents legítims i el va enviar a l’Audiència Nacional.Aquest dimecres ha declarat l’inspector en cap del grup 24 de la Unitat de Blanqueig de Capitals de la UDEF i encarregat de la investigació a la família Pujol, Álvaro Ibáñez Alfaro, que ha explicat que va rebre els arxius del pendrive dels Pujol per part d’un de José Manuel Álvarez Luna, un dels caps de secció de la UDEF, el març del 2015, que li va dir que procedia de la mà dreta de Pino a la DAO, Bonifacio Díez Sevillano.Segons ha sostingut, va pensar que la documentació procedia dels registres policials, i no va buscar l’origen de la “intel·ligència” que li havia arribat fins un cop elaborat el seu informe, on demanava que es practiquessin diversos registres a la família Pujol. Aleshores si que va preguntar a la ma dreta de Pino a la Direcció Adjunta Operativa (DAO), Bonifacio Díez Sevillano, sense obtenir cap resposta.Aquest és el primer judici contra els integrants de la ‘policia patriòtica’ i se centra en un pendrive que va ser la base d’un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) que la Policia Nacional va presentar al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l’origen de la fortuna de la família Pujol.El pendrive contenia 869 arxius de dades per acusar l’expresident de la Generalitat de delictes fiscals i de blanqueig de capitals, però De la Mata va sospitar del seu origen, va anul·lar-lo com a prova, i va obrir una peça separada per investigar-ne la procedència abans de derivar la causa a l’Audiència Provincial de Madrid.La Fiscalia en demana l’arxiu adduint que els acusats no tenen cap relació amb el pendrive, mentre que les acusacions particulars de Jordi Pujol Ferrusola i Podem demanen penes de presó. Pujol Ferrusola demana que se’ls condemni a dos anys mig de presó, i Podem 10 anys de presó.En les seves declaracions durant la instrucció, Pino va declarar que havia rebut el pendrive de mans del que era cap d’Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-Blas, que suposadament l’havia obtingut de l’agència Metodo 3.La Fiscalia, que demana l’arxiu de la causa, sosté que l’inspector en cap de la UDEF, Manuel Álvarez Luna, el va trobar el 2017 a un calaix metre organitzava la taula i el va fer arribar a l’Audiència Nacional. Les acusacions consideren que tots plegats van confabular-se per fabricar proves i aconseguir que s’incorporessin a la causa.

