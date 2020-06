El Suprem revisarà la sentència que va acabar amb el trasllat de les obres de Sixena

El Tribunal Suprem ha acceptat revisar la sentència que va derivar en el trasllat a l'Aragó del centenar d'obres d'art del monestir de Sixena que eren a Catalunya.La sala ha pres aquesta decisió després d'estudiar i admetre a tràmit els recursos presentats per la Generalitat i els dos equipaments on es conservaven les peces, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el consorci del Museu de Lleida.Les obres de Sixena van sortir del Museu de Lleida l'11 de desembre del 2017 després que el govern espanyol apliqués l'article 155, que va retirar les competències al Departament de Cultura, que s'oposava a l'entrega de les peces.Amb aquests recursos es pretén recuperar les 97 obres que ara es troben al Monestir de Vilanova de Sixena, 43 de les quals van ser lliurades després de l'entrada de la Guàrdia Civil al Museu de Lleida. Les altres 53 estaven al MNAC i van ser lliurades pel conseller Santi Vila. Segons l'auto ara hi ha un termini de 20 dies per recórrer aquesta admissió a tràmit.

