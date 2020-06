Crit de resistència de la plantilla de Nissan

Nissan insisteix que el tancament de plantes a Catalunya és irreversible, però els treballadors -així com les administracions- no tiren la tovallola. Aquest dimarts al vespre es van manifestar pel centre de Barcelona i avui s'han reunit amb Roger Torrent, en la primera audiència presencial del president del Parlament des de l'inici de la crisi sanitària. La marxa d'ahir va acabar a la plaça de Catalunya amb un avís. "Avui és simbòlic però potser haurem de ser més contundents", deia un representant dels treballadors abans que es cremessin taüts de cartró amb els noms de directius de la companyia.En Paco va anar a la manifestació amb la seva dona, amb la necessitat de protestar contra les "mentides" de Nissan i la falta de solucions que, al seu parer, transmet l'administració. "Sempre ens han posat la pastanaga davant del nas, però en realitat no hi havia res", explica. Fa més de 30 anys que treballa a la planta de la Zona Franca i demana continuar "fent soroll" i pressionar les institucions per aconseguir resultats.La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat que treballa per "revertir" el tancament de les plantes de Nissan. De fet, Generalitat i govern espanyol han escenificat un front comú per aconseguir frenar el tancament. Tant la consellera com la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, han reclamat una memòria justificativa per conèixer els detalls de la decisió de la companyia.Amb tot, el president de Nissan a Europa, Gianluca De Ficchy, insisteix que no veu alternativa "viable" al tancament. Passi el que passi, els treballadors resistiran. Almenys així ho afirmen. "Sempre hem aguantat amb el nostre orgull de classe obrera", explica en Paco.La decisió de tancar plantes afecta 3.000 treballadors i a la marxa nocturna d'aquest dimarts a Barcelona s'hi van aplegar 1.200 persones. En els parlaments finals es va fer referència a "absències" de companys i es va encoratjar els empleats a participar en pròximes mobilitzacions.Després de 37 dies de vaga indefinida, l'atmosfera general era de pessimisme davant la possibilitat que Nissan s'ho repensi però, alhora, els treballadors tenen clar que vendran cara la pell. La tria musical per a la manifestació d'ahir contribuïa a pujar la moral, amb temes d'Ska-P, Extremoduro, La Polla Records o Barricada, entre altres.Entre els treballadors que es van manifestar ahir, el Ricardo reconeixia sentir molta "pressió" per la situació. "La sensació d'incertesa és tremenda", deia. "Ara no podem abaixar els braços", demanava. Ell no arriba als 40 anys però és conscient que un bon gruix dels seus companys sí. "La seva situació és més complicada", apunta.Un d'ells és el Xavier, que fa 31 anys que treballa a la planta de la Zona Franca i en té 53. "El panorama és molt negre i sento tristesa i ràbia", explica, fent èmfasi que la crisi del coronavirus encara complica més la possibilitat de trobar feina. "Sempre hem sentit la mateixa cançó i ara veiem com tanquen després d'haver rebut milions en ajudes ", lamenta. Confessa que se sentirà "fora de lloc" si ha de buscar feina a la seva edat. "Tinc la sensació de quedar-me amb el cul a l'aire", diu.En Miguel té 49 anys i també se sent "inquiet" davant la possibilitat de quedar-se a l'atur. Fa 29 anys que treballa a la companya i assegura que esperava el desenllaç del tancament. "Crec que la decisió és irreversible però hem de continuar fent soroll", reclama.Quan la vaga indefinida ja s'apropa als 40 dies, els treballadors mantenen la seva presència al carrer mentre la companyia insisteix que no hi ha marxa enrere i les administracions asseguren que mantenir les plantes és viable i acusen Nissan de "deslleial" . De moment, encara és viu el crit de resistència.

