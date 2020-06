Nova ofensiva al Congrés per investigar Joan Carles després del procés obert al Suprem

Els partits independentistes catalans, el PNB, el BNG, Més País, Compromís i Bildu han registrat aquest dimecres una petició per crear una comissió d'investigació al Congrés sobre la trama vinculada a presumptes il·legalitats comeses per membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb l'Aràbia Saudita.La nova petició arriba arran de la decisió de la Fiscalia del Suprem d'assumir la investigació entorn del rei emèrit i la construcció de l'AVE a la Meca. Aquesta no és la primera vegada que es fa una petició d'aquestes característiques, tot i que la mesa del Congrés les ha vetat en les dues ocasions anteriors amb els vots del PSOE, PP i Vox.En concret, la petició registrada demana que s'investigui l'existència d'estructures opaques per a l'adjudicació de contractes comercials; els possibles comptes irregulars de membres de la família reial a paradisos fiscals; el presumpte blanqueig de capitals ed Joan Carles; les possibles activitats de comissionista realitzades per l'excap de l'Estat; i també els còmplices i les responsabilitats que se'n deriven.També volen saber qui són els beneficiaris de les "activitats il·lícites o il·legals" de Joan Carles i, especialment, si aquestes han beneficiat l'actual cap d'Estat. I, en especial, si el rei Felip VI tenia coneixement dels fets que es volen investigar amb la creació d'aquesta comissió parlamentària.La petició registrada al Congrés estableix sis mesos perquè la comissió emeti unes conclusions, tot i que el termini es pot prorrogar si així ho decideix el ple de la cambra baixa. I s'assenyala que la mesa pot acordar traslladar les conclusions de la comissió al Ministeri Fiscal "perquè exerceixi les accions que siguin procedents".Unides Podem no s'ha sumat a aquesta iniciativa i en presentarà una de pròpia, centrada en investigar les activitats del monarca des que va abdicar, el 2014. Segons va explicar ahir Pablo Echenique, portaveu parlamentari de la formació, l'article que regula la inviolabilitat del rei no contemplaria protecció un cop abandonat el càrrec.

Comissió d'Investigació Casa Real 10062020 by edicio naciodigital on Scribd

