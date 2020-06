L'OCDE preveu que l'economia espanyola s'enfonsi fins al 14,4% si hi ha rebrots

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu que l'economia espanyola s'enfonsi un 11,1% aquest 2020 si la covid-19 "desapareix després de l'estiu". En les seves darreres perspectives financeres, l'OCDE alerta que el PIB espanyol es podria contraure fins a un 14,4% si hi ha rebrots a la tardor.L'organització preveu que en el millor escenari Espanya es recuperarà un 7,5% el 2021 i un 5% si hi ha una segona onada de la pandèmia abans de finals d'any. L'OCDE estima que en el millor dels casos l'atur pujarà fins al 19,2% aquest any però creu que en cas de rebrot serà superior al 20% aquest 2020 i fregarà el 22% el 2021.L'OCDE assegura que la forta caiguda de la demanda interna i del turisme tindrà un pes important en aquesta contracció econòmica. De fet, avisa que la incertesa i "l'alta dependència del turisme" alentiran la recuperació.Segons els seus càlculs, l'activitat econòmica a Espanya ha disminuït un 30% durant el confinament, però veuen ja alguns indicadors de recuperació amb l'aixecament gradual de les restriccions.Per prevenir futurs rebrots i un major impacte econòmic a l'Estat, l'OCDE veu "crucial" ampliar la capacitat sanitària a l'estat espanyol. "La capacitat del sistema sanitari era inferior a la mitjana de l'OCDE en aquesta crisi", recorda.L'OCDE remarca en el seu informe "l'àmplia" resposta del govern espanyol a la crisi amb mesures de protecció laboral i social com la renda mínima i amb ajudes a les empreses. Una reacció que comportarà l'augment "brusc" del dèficit i el deute públic aquest any, apunta l'OCDE. Així, el deute s'incrementarà un 117,8% el 2020 si no hi ha rebrots i un 129,5% en cas de segona onada.L'OCDE avisa al govern espanyol que quan comenci la recuperació haurà d'anar reduint esquemes de treball com els ERTOS i fomentar "polítiques de treball més actives", especialment les de "reciclatge" per assegurar "una reassignació eficaç de la mà d'obra dels sectors que s'enfronten a una baixa demanda persistent". Tot i això, veu "justificat" que s'impulsin mesures per rellançar el turisme."L'increment temporal de la inversió pública, amb un focus específic en la inversió verda, ajudaria a iniciar la recuperació i reduir la contaminació de l'aire, que se situa per sobre de la mitjana europea", defensa l'organització.​​​​​​​​​​​​​​

