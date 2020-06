L'ANC tomba una altra candidatura al secretariat nacional

La junta electoral de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha comunicat a Eduard Cabús que la seva candidatura queda exclosa de les eleccions al Secretariat Nacional poques hores abans que s'iniciés el procés electoral. Segons ha assegurat Cabús a l'ACN, ha estat exclòs per haver respost un altre candidat a través de Twitter. Avui comencen les eleccions amb dos sectors enfrontats. Cabús ha lamentat la "nul·la proporcionalitat" i la "versemblança" de la situació i ha explicat que a la piulada rebutjava parlar d'aspectes que infringissin el reglament. L'afectat ha constatat que se l'ha exclòs "per motius polítics" per no estar "alineat" amb la ideologia dominant dins la cúpula. Ha criticat que se'l persegueixi per defensar una posició de diàleg i voler evitar la "guerra entre partits"De fet, Cabús ha comunicat a través de Twitter aquesta mitjanit la decisió de la junta electoral. "La junta electoral de l'ANC s'ha petat la meva candidatura perquè vaig respondre un tuit dient que no podia ampliar la resposta perquè era candidat al SN", ha manifestat. " Segons ha explicat a l'ACN, va rebre la comunicació de la junta electoral al voltant de les 21h d'aquest dimarts.Cabús ha assegurat que es va limitar a dir a la piulada que no podia parlar sobre campanya a través de Twitter i que això la junta electoral ho va interpretar com "estar fent campanya". Tot i deixar clar que no forma part de cap partit ni milita en cap d'ells, Cabús s'ha remès a una altra exclusió d'un candidat, com la de Roger Heredia de la setmana passada. "Jo no he fet declaracions parcials", ha explicat. Ha lamentat haver estat exclòs per no compartir les posicions que dominen dins la cúpula.Finalment, Cabús ha lamentat que altres candidats hagin fet campanya per Twitter i publicat articles a la premsa i que la junta electoral no hagi pres les mateixes mesures.

