El tuit que Oriol Mitjà va haver d'esborrar contra el programa de rastreig del Govern: «Conxorxa de ximples»

Em van demanar que l'esborrés, 😉 però els periodistes son mooolt ràpids!

"Oriol Mitjà esborra un tuit que criticava durament el programa COVID-19 per cerca de contactes" pic.twitter.com/V6NG9np9JU — Oriol Mitjà (@oriolmitja) June 10, 2020

L'epidemiòleg Oriol Mitjà va publicar aquest dimarts un tuit molt crític amb el contracte del Govern amb Ferrovial pel programa de rastreig de contactes. La publicació ha estat recuperada aquest dimecres pel mateix investigador, que ha afirmat que "em van demanar que l'esborrés", però l'ha tornat a penjar perquè el missatge circulava igualment.En la dura crítica al programa, Mitjà exposa que es tracta d'una "decepció" ja que es basa en "un full d'Excel o similar", avisa per SMS, només suposa un reforç amb centenar de sanitaris i que l'empresa externa per fer de centre de trucades "no es fa càrrec de costos de material".El contracte de la Generalitat amb Ferrovial per valor de 17 milions d'euros per al rastreig de contactes del coronavirus és una dels punts calents del Govern en els últims dies. Aragonès ha apuntat que la voluntat és "canviar" aquesta fórmula de rastreig, i una possible indemnització dependrà de les "figures jurídiques" que es facin servir per rescindir-lo. El vicepresident no vol aclarir si aquest cap de setmana Torra li va demanar que revertís el contracte amb la companyia.El contracte ha generat tensions dins del Govern i també amb el sector, que s'hi ha posicionat en contra, com van fer el Col·legi de Metges de Barcelona i el Sindicat d'Infermeres de Catalunya. ERC, després de la reunió de l'executiva d'aquest dilluns, va assenyalar que ja s'estava treballant en rescindir l'acord amb Ferrovial.​​​​​​​​​​​​​​

