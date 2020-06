Un home paga a un bar les cerveses que hauria pres si no hagués tancat pel coronavirus

"Va entrar i em va ensenyar una nota on, després de fer càlculs, havia apuntat quantes cerveses es prenia cada setmana i quantes ens n'havia deixat de consumir perquè el bar havia estat tancat". Ho explica aen Julián Bernal, el propietari del bar Can Juli, de Granollers. Fa uns dies, un dels clients habituals va insistir en pagar-li tot el que hagués consumit si el bar no s'hagués vist obligat a tancar les portes per culpa de la pandèmia del coronavirus.Segons explica la Cadena Ser , al bar hi treballa el Julián i la seva germana. Els dos estan molt emocionats amb l'actitud d'aquest client: "En un principi, jo no volia acceptar-ho, però ell va insistir. És un comportament que agraïm moltíssim, no tant pels diners sinó pel fet de voler ajudar el petit comerç. Acaba sent un crit en veu alta que ens en sortirem tots junts", explica en Julián. A més, precisa un altre detall: "El compte era de 90 euros, però fins i tot ens va deixar 10 euros de propina".En Julián reconeix que aquestes setmanes sense poder obrir han estat molt dures. De fet, segueixen sense poder rebre clients a l'interior del bar, cosa que els ha obligat a reinventar-se: "Fins el coronavirus feiem cafeteria i una mica de menú, però ara ens hem de reorientar a un estil més de cerveseria", relata. Destaca que els ànims dels clients els ajuden a tirar endavant: "Hi ha un grup de dones grans que venen cada dissabte i que ja volen tornar a entrar i els hi hem de parar els peus".​​​​​​​​​​​​​​

