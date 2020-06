La síndrome de Kawasaki relacionada amb la Covid-19 en nens és en realitat una nova malaltia

A l'abril, investigadors de diversos països europeus amb un alt nombre de casos de Covid-19 van reconèixer una nova síndrome inflamatòria en nens que era similar a la malaltia de Kawasaki, una síndrome rara que se sap que afecta els nens petits.Ara, un estudi de l'Imperial College de Londres (Regne Unit) en nens amb aquests símptomes inflamatoris severs mostra que el que pateixen no és la malaltia de Kawasaki, sinó una nova patologia.Aquesta nova malaltia, que els investigadors han denominat Síndrome Multisistémico Inflamatori Pediàtric Temporalment Associat amb el SARS-*CoV-2 (PIMS-TS), va ser estudiada en 58 nens ingressats en vuit hospitals d'Anglaterra.Es creu que és extremadament rara, però existeix la preocupació que es produeixi un mal coronari durador. S'han notificat menys de 200 casos a Anglaterra amb una gamma variada de símptomes i gravetat, i la majoria dels nens ja s'han recuperat.Si bé l'equip no pot afirmar amb certesa que el PIMS-TS és causat per COVID-19, 45 dels 58 nens tenien evidència d'infecció actual o passada per Covid-19, i els investigadors diuen que és poc probable que l'aparició d'una nova condició inflamatòria durant una pandèmia sigui una coincidència.La majoria dels nens amb indicis d'infecció tenien anticossos per al nou coronavirus, la qual cosa suggereix que el PIMS-TS ocorre després de la infecció, potencialment com a resultat d'una reacció exagerada del sistema immunològic.Per aquesta raó, els investigadors també diuen que entendre més sobre la PIMS-TS podria ajudar a una comprensió més general de la Covid-19 i els seus efectes, fins i tot en adults. Pel fet que el PIMS-TS és tan diferent, és fàcil estudiar als individus amb alta inflamació, la qual cosa pot ser més difícil d'identificar en la població general."La nova malaltia, PIMS-TS, és extremadament rara però pot fer que un nen emmalalteixi molt, per la qual cosa és important caracteritzar la malaltia adequadament perquè puguem proporcionar un seguiment pròxim i el millor tractament", explica l'autora principal del treball, Elizabeth Whittaker.Una altra de les autores, Julia Kenny, explica que sense tractament, hi ha un risc de complicacions severes en nens molt malalts, però amb una identificació i tractament primerencs el resultat és "excel·lent". "Els nens que estem revisant després de l'alta estan completament bé", ha tranquil·litzat.El PIMS-TS sembla ser més probable que afecti nens majors que la malaltia de Kawasaki (una mitjana de nou anys enfront de quatre anys respectivament) i es presenta més sovint amb dolors abdominals i diarrea juntament amb les característiques comunes com la febre persistent. També sembla afectar una major proporció de pacients negres i asiàtics.Les anàlisis de sang també mostren resultats diferents, ja que els pacients amb PIMS-TS mostren més marcadors d'inflamació i enzims cardíacs, la qual cosa suggereix que el cor està a baixa tensió.Se sap que la malaltia de Kawasaki danya l'artèria coronària de tal manera que a mesura que el nen creix l'artèria no el fa, la qual cosa porta a una reducció de la quantitat de sang que pot arribar al cor. Se sap que la immunoteràpia ajuda a alleujar aquests problemes, per la qual cosa també s'ha utilitzat en pacients amb PIMS-TS, encara que l'equip afirma que les diferències entre les dues malalties impliquen que és necessari investigar més a fons i que el tractament ha de ser acuradament supervisat."La nova malaltia es presenta de diverses maneres i pot tenir serioses complicacions. No obstant això, com més aprenem, millor preparats estem per a intervenir i prevenir pitjors resultats. Per exemple, els pacients que desenvolupen un xoc i una insuficiència cardíaca tenen un patró diferent d'anàlisi de sang que pot ajudar a identificar el grup de risc per al tractament específic", detalla un altre dels líders del treball, Michael Levin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor