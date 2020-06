Sánchez acusa Casado d'aliar-se amb Vox per intentar «derrocar» el govern

Després d'assegurar-se que el decret de la "nova normalitat" tindrà els suports parlamentaris suficients - Cs i el PNB han avançat que en facilitaran l'aprovació -, Pedro Sánchez ha defensat la gestió del seu govern al Congrés. En un altre intercanvi de retrets amb Pablo Casado, el president espanyol ha acusat el líder popular d'aliar-se amb Vox per intentar "derrocar" el seu executiu. Sánchez ha instat Casado a tornar al "camí de la unitat".El dirigent del PP havia acusat el govern de coalició d'"escampar el verí de la confrontació" mentre l'oposició li oferia un "antídot". Casado ha lamentat, per enèsima vegada al Congrés, que Sánchez no hagi atès les propostes de pactes dels populars des de l'inici de la pandèmia. La nova topada entre Casado i el líder del PSOE es produeix l'endemà que la jutgessa del cas 8-M hagi rebutjat arxivar la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid , en el primer procediment judicial contra la gestió de la crisi del coronavirus.En la sessió a la cambra baixa, el president espanyol no ha descartat haver de fer retallades en un futur com a conseqüència de la crisi del coronavirus, tot i que ha insistit que l’executiu que forma amb Podem està compromès amb les polítiques socials. Després d'una pregunta de Bildu durant la sessió de control, Sánchez ha expressat que la resposta a una crisi com aquesta són polítiques "anticícliques", l'endeutament i "més despesa". Ha recalcat, però, que "un dèficit d’un 10% del PIB s'haurà d’abordar en un futur".​​​​​​​​​​​​​​

