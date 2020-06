​Renfe haurà d'indemnitzar una passatgera de l'AVE a qui li va caure una maleta a sobre

La secció novena de l'Audiència Provincial de València ha condemnat Renfe Operadora a indemnitzar amb 19.648 euros una passatgera de l'AVE a qui li va caure al cap una maleta del portaequipatges en el trajecte de Sevilla a València. Com a conseqüència, va sofrir danys al cap, el coll i la mandíbula.El tribunal, segons consta a la sentència, ha estimat en part el recurs interposat per Renfe contra la sentència del Mercantil que la condemnava, però només en relació a la quantitat econòmica, que ha rebaixat de 23.586 a 19.648 euros.La dona estava asseguda al seu seient i la maleta es trobava situada a sobre, als llocs reservats per a l’equipatge. L’havia col·locat un altre passatger, que no la va posar bé.Un cop el tren va arrencar i després de fer una parada, la maleta va caure i li va donar un fort cop al cap produint-li un fort dolor. La perjudicada va estar 69 dies de baixa a causa de les seqüeles del cop, que també li va afectar la mandíbula, i va rebre durant 82 dies tractament rehabilitador.Segons els jutges, els corresponia a Renfe l'obligació de vigilar la col·locació dels equipatges en llocs adequats i sense risc per als altres usuaris.Renfe, continua la sentència ferma, no ha acreditat que hagués desplegat la diligència necessària per evitar el dany, sense indicar ni tan sols quin sistema de control se seguia respecte als equipatges.

