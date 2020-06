​Es busca anell amb un diamant a dins d'un paquet d'Amazon

Josh Manning, amb només 20 anys, és un gal·lès romàntic. El passat dia de Sant Valentí es va agenollar i li va demanar a la seva xicota, Jasmine Paget, si volia compartir la resta de la seva vida amb ell. Com mana la tradició, li va posar al dit un anell de compromís.L’anell no és el més car del món però a Josh li va costar gairebé tots els seus estalvis. Porta un diamant al mig i unes petites peces precioses al voltant.Ara, tres mesos després d’aquest moment màgic, Jasmine, de 18 anys i treballadora d’Amazon al seu Gal·les natal, esta devastada. Ha perdut l’anell i ha demanat ajuda per trobar-lo, tal com ha explicat a les xarxes socials.La jove treballa en un dels magatzems d’Amazon preparant comandes dels clients i creu que va perdre la joia el dissabte 6 de juny, quan li va caure en un dels paquets. Se’n va donar compte quan va acabar el torn i no va poder reprimir les llàgrimes.Ara, ha demanat als clients que han rebut paquets a les últimes hores que l’ajudin a trobar el seu anell. “Ja sé que és una possibilitat molt remota, però si algú rep un paquet d’Amazon amb un anell de compromís, si us plau, m’ho podries fer-m’ho saber a mi o a Amazon com més aviat millor”, diu un missatge seu a Facebook, que ja s’ha tornat viral i que ha estat compartit arreu del món.I és que, tal com va explicar Jasmine a la BBC, prepara 160 paquets de tot tipus cada hora, per la qual cosa, l’anell podria haver anat a parar a qualsevol lloc del món.

