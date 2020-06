Els Mossos apartaran del carrer l'inspector Jordi Arasa després de la condemna del cas 15-M

Eduard Sallent, comissari en cap dels Mossos, ha anunciat que "canviaran de destinació" l'inspector Jordi Arasa, tot i que encara no s'ha decidit on anirà. En compliment de la sentència de l'Audiència de Barcelona, ha dit Sallent, pertoca que Arasa compleixi la seva tasca en una altra unitat. "És una sentència condemnatòria amb una pena molt severa i entenem que ha de tenir una destinació nova", ha explicat el cap dels Mossos en una entrevista a Els Matins de TV3. El comandament ha deixat clar que respecten la sentència, que condemna a més de dos anys de presó el cap de l'ARRO, tot i que comandaments del cos van tancar files ahir amb el polèmic inspector. El nou destí d'Arasa estarà allunyat del carrer.Sobre l'ascens d'Arasa a cap de l'ARRO fa tot just dos mesos, Sallent ha dit que ell no decideix els ascensos, sinó que estan "reglats". "Jordi Arasa es va presentar a una promoció i va superar unes proves. No podíem impedir-li que ho fes", ha dit el cap dels Mossos. També ha demanat treure la policia catalana de la política, en relació a les piulades ahir de dirigents d'ERC contra la poca contundència del cos i del Departament d'Interior a l'hora de censurar la conducta d'Arasa. "Demanaria als dirigents polítics que no erosionin els Mossos", ha dit. Pel que fa a la sentència, Sallent ha assegurat que la defensa d'Arasa presentarà recurs al Tribunal Suprem.Sallent ha explicat que la posició de la Fiscalia respecte a Trapero concorda amb el plantejament dels Mossos, que durant la tardor de 2017 van voler complir les ordres judicials segiunt els seus principis d'actuació. El major podria tornar si finalment és absolt? És decisió de Trapero i, en última instància, del conseller d'Interior. "Si el major no va a la presó, el seu futur al cos l'haurà de resoldre ell", ha dit el comandament dels Mossos, que ha demanat l'absolució de l'antiga cúpula.Els fets de l'octubre de 2017 han deixat lliçons en els Mossos. Sallent ha remarcat que durant el seu mandat va haver de gestionar les protestes de la sentència i allà es va deixar clar quin era "el marc d'actuació" d'una policia democràtica. "Cal deixar clar els límits. Aquesta és la principal lliçó de l'octubre de 2017", ha dit. Durant els moments més crítics del procés, ha admès que hauria calgut un posicionament públic sobre el paper dels Mossos, com ja va dir Trapero a l'Audiència Nacional.Sallent ha assegurat que s'ha recuperat la confiança entre els Mossos i les autoritats judicials després de moments de distanciament arran del procés independentista. Ara, per exemple, s'ha revertit el fet que la Fiscalia deixés de fer classe a l'escola de seguretat pública. "La meva impressió i el tracte que mantinc amb la magistratura i la Fiscalia és que hi ha un clima de confiança", ha dit.La sentència de Jordi Arasa arriba a l'espera dels resultats de "l'auditoria més important de la història dels Mossos", que va impulsar Interior després de l'allau de crítiques per l'actuació policial davant les protestes de la sentència de l'1-O. "Les valoracions les farà qui li correspongui", ha dit Budó en la roda de premsa d'aquest migdia. L'última dada que va proporcionar públicament Torra va ser que s'havien obert 37 expedients sancionadors , tot i que ara el procediment s'ha vist afectat per la pandèmia. "Hi ha expedients oberts, temes judicialitzats, aprenentatge i revisió d'imatges. Els resultats se sabran aviat", ha dit Sallent.El cos no ha estat aliè als sotracs de la legislatura, i ha viscut immers en una voràgine des de la tardor del referèndums. Els canvis a la comissaria en cap i a la direcció dels Mossos -ocupar per Pere Ferrer des de dies abans del primer aniversari de l'1-O-, sumades al judici contra el major Josep Lluís Trapero i l'anterior cúpula d'Interior, han situat la policia catalana en el punt de mira els últims anys. La condemna contra Arasa i la nova polèmica entre socis refermen, per ara, aquesta tendència de fons.

