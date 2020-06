Víctimes dels atemptats del 17-A reclamen que s'imputi assassinat als processats

Després d'analitzar l'escrit de la instrucció, la seixantena de víctimes i l'associació hi mostren la discrepància i demanen que Oukabir i Chemlal siguin processats també per quinze delictes d'assassinats terroristes consumats, per 140 en grau de temptativa i per 140 delictes de lesions terroristes.Tant a ells dos com a Iazza, també demana que se'ls atribueixi un delicte d'estralls imprudents i 29 delictes de lesions imprudents per les lesions causades per les explosions d'Alcanar. A més, per a Iazza sol·liciten un delicte de transport, dipòsit i tinença d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa.Per altra banda, Javier Martínez, el pare d'en Xavi, el nen mort en l'atemptat de Barcelona, ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional demanant que obri diligències i sol·liciti la declaració dels agents de la Guàrdia Civil que van anar a veure l'imam de Ripoll a la presó. Així ho publica el portal 3/24