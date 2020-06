Familiars de les víctimes del 17-A no descarten que l'imam de Ripoll estigui viu

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas qüestiona que l'imam de Ripoll Abdelbaki Es-Satty, ideòleg dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils, estigui mort. Ho va dir ahir en una entrevista al 324 on va assegurar que els informes dels forenses no han acabat de trobar proves concloents sobre la mort d'Es-Satty.Segons l'advocat de la família de Javier Martínez, una de les víctimes del 17-A, veïns d'Alcanar asseguren que la furgoneta de l'imam va abandonar el xalet on va haver-hi l'explosió poc després de l'incident i posteriorment el vehicle va ser vist davant d'una carnisseria amb la qual consta que Es-Satty tenia molta relació.El lletrat remarca, a més, que a la investigació només consta que s'hagin trobat dos cadàvers quan els testimonis apunten que hi havia "quatre o cinc persones". I assenyala també que no s'han trobat restes del telèfon mòbil de l'imam.Cuevillas també ha explicat que els telèfons mòbils de dos dels autors dels atemptats, que van morir el 17 d'agost a Cambrils, els situa, la nit abans dels atacs, a l'aeroport del Prat. "Aquella nit, està constatat que dos dels nanos de Ripoll van fins a l'aeroport del Prat i, a les quatre de la matinada, tornen a ser un altre cop a Ripoll".Per tot plegat, la família de Javier Martínez demana que no es tanqui la investigació i s'arribi fins al final per esclarir tots aquests dubtes sobre l'ideòleg de l'atemptat del 17-A.

