La vaga de fam del restaurador de Manresa dura 3 hores

Cap a les tres de la tarda d'aquest dimarts, el bar Renacer de Manresa (el Bages) ha rebut la trucada de l'Ajuntament informant que a partir de dimecres rebrà el permís, de mà d'un policia local, que els autoritza a col·locar para-sols a la terrassa. Amb la notícia, el restaurador, José Manuel Sánchez, ha aturat la vaga de fam que havia iniciat aquest mateix dimarts a mig matí per intentar que el consistori canviés d'opinió.Els amos del bar, satisfets i agraïts amb l'Ajuntament, encara no saben quants para-sols podran col·locar exactament, però esperen poder posar fi a una situació que, amb la calor i a ple sol, feia que els clients no s'asseguessin a consumir. Unes pèrdues que havien xifrat entre 150 i 200 euros diaris.De la seva banda, l'Ajuntament de Manresa ha assegurat que el motiu de la denegació era que els para-sols ocupen la via pública i dificulten el pas dels vianants.Quan la llicència especial amb motiu de la Covid-19 per tenir terrassa venci el 30 de setembre, els amos del bar volen demanar-ne una ampliació per poder disposar de terrassa tot l'any.

