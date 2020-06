Els comandaments dels Mossos, indignats per la sentència contra Arasa

Sicme recorda que el dia d'aquella actuació de fa nou anys hi va haver “37 agents lesionats i era necessari l’ús de la força”, l’exercici de la qual, subratlla, “està constitucionalment reconeguda per als agents de l’autoritat”. També relata que es va “autoritzar expressament” l’ús de la força i “així es va advertir per megafonia prèviament”.El representant sindical dels comandaments dels Mossos també fa esment de l’article 20.7 del CodiPenal, que assenyala que estarà exempt de responsabilitat penal qui obri en compliment d’un deure o en l’exercici legítim d’un dret, ofici o càrrec, “com és el cas de l’inspector indegudament condemnat”.El sindicat admet que hi va haver “un abans i un després”, a partir dels “incidents” de Plaça Catalunya, però afegeix que l’inspector condemnat “no té cap culpa” del retard en l’especialització dels Mossos per treballar situacions d'aquesta mena que es va produir a posteriori.En aquest sentit, afirmen que en aquell moment els Mossos no gravaven imatges d'aquest tipus d'accions, per la qual cosa, les imatges aportades a la causa han estat “només per la part acusadora, possiblement manipulades i tretes de context”.També critiquen el “descrèdit” de la policia que, al seu parer, busca la part de la societat “que sempre fa més soroll que la resta” i ho consideren “una forma d'atacar la democràcia” que la policia “s'esforça a garantir per tothom”.Per això lamenten que sentències com la que s'ha imposat a Arasa fan que tota la tasca policial “quedi afectada i en entredit”, perquè “alguns així ho han planificat per generar desgast institucional i del sistema”.Per tot plegat, el sindicat Sicme insisteix en la “innocència” d'Arasa i demanen que la sentència “quedi en suspens fins que sigui modificada i transformada en la lliure absolució mitjançant recurs de cassació al Tribunal Suprem”.