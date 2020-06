La mesa del Congrés rebutja el recurs de Borràs i tira endavant el suplicatori

La mesa del Congrés ha rebutjat aquest dimarts el recurs de la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, contra la tramitació del suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem per investigar-la pels delictes de frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental en el seu etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La decisió no a estat unànime perquè els representants d'Unides Podem han evitat votar en contra de la diputada i s'han abstingut.El president de Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va remetre el 25 de maig la comunicació cursada per la sala penal d'aquest òrgan que eleva suplicatori sobre Borràs, i l'endemà la mesa de la cambra ja va posar en marxa el procediment parlamentari, que s'espera resoldre abans de l'estiu.No obstant això, la portaveu de JxCat va apel·lar la mesa en entendre que el Suprem no havia respectat els seus drets, però l'òrgan rector de la cambra s'ha ratificat en el que preveu el reglament i ha rebutjat el procediment. En la votació, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, el PSOE, i PP i Vox han seguit l'opinió dels lletrats, mentre que Unides Podem ha preferit abstenir-se.D'acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del eglament, és la comissió de l'Estatut dels Diputats qui ha d'examinar els suplicatoris, sempre en reunions a porta tancada, i fer una proposta al ple en el termini de 30 de dies.En la seva primera reunió per tractar el cas de Borràs, la comissió que presideix la diputada Begoña Nasarre, del PSOE, va donar un termini fins al 11 de juny per donar audiència a la diputada per tal que presenti les seves al·legacions, ja sigui per escrit o bé de forma oral davant la mateixa.Borràs té cita aquest dijous per presentar les seves al·legacions presencialment. Després, la comissió de l'Estatut dels Diputats haurà de prendre una decisió, la qual cosa serà la primera votació al Congrés sobre el suplicatori. En anteriors tràmits, la comissió ha resolt aquests expedients en poc més de dues setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor