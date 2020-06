Podem anuncia una comissió d'investigació al Congrés sobre els negocis de Joan Carles I

Unides Podem ha anunciat que demanarà la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats al voltant dels negocis del rei emèrit d'Espanya. El portaveu del grup a la cambra baixa espanyola, Pablo Echenique, ha recordat que la petició arriba en un moment en què la fiscalia del Tribunal Suprem ha decidit també obrir una investigació contra l'exmonarca per les presumptes comissions il·lícites que hauria rebut per facilitar la construcció d'un tren d'alta velocitat a l'Aràbia Saudita."No ens podem permetre ombres tan serioses de corrupció de l'anterior cap d'Estat", ha afirmat el portaveu de la formació morada, que ha assegurat que compta amb els vots a favor d'ERC, JxC, CUP, PNB, Bildu, Más País, Compromís i el BNG. Echenique ha volgut subratllar que fins avui ha estat "difícil" que la Mesa es posicionés a favor d'una investigació d'aquestes característiques i ha afegit que per aquest motiu s'ha dissenyat una proposta de comissió "diferent".Per exemple, i coincidint amb el criteri de la fiscalia del Tribunal Suprem, només s'investigaran les accions de Joan Carles I de Borbó a partir de l'abdicació de la corona, de tal manera que la comissió no xoqui amb l'article de la Constitució Espanyola que estableix la inviolabilitat del Rei. “Nosaltres hi estem en desacord, creiem que la inviolabilitat no hauria de tenir cabuda en una democràcia, però l'ordenament jurídic és el que és i pensem que té més recorregut una comissió en aquests paràmetres”, ha afirmat Echenique.El portaveu d'Unides Podem també ha subratllat que s'ha volgut que la comissió tingués el suport parlamentari "més ampli possible", i en aquest sentit ha explicat que ha mantingut converses amb tots els grups i que disposa del vot favorable de 70 diputats (a banda dels de Podem, els d'ERC, JxC, CUP, PNB, Bildu, Más País, Compromís i el BNG), una cinquena part del Congrés. Preguntat per la posició del PSOE, Echenique ha convidat a preguntar-ho als socialistes, tot i que ha manifestat que sospitava que la seva postura “serà igual de coherent que la nostra amb el que hem defensat sempre”.

