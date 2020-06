La jutgessa del cas 8-M rebutja arxivar la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid

La jutgessa del Jutjat d’Instrucció 51 de Madrid que porta la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, per haver permès el 8-M, ha desestimat els recursos presentats per l’advocat de l’estat i la Fiscalia perquè declarés la nul·litat de les actuacions.Carmen Rodríguez-Medel sosté que malgrat que va actuat amb celeritat en un moment en què els terminis de resolució de recursos estaven suspesos no s’ha produït cap indefensió del delegat del govern espanyol perquè el seu jutjat ha seguit tramitant totes les causes de la seva competència amb normalitat. Per tant, manté la citació com a imputat del delegat del govern espanyol a Madrid aquest dimecres 10 de juny, tal com estava previst.El director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que mai han menyspreat cap risc, que sempre han actuat "valorant tota la informació disponible" i que la resposta a la situació s'ha pres "amb la major celeritat possible".Durant la roda de premsa d'aquest dimarts, Simón ha negat també haver tingut reticències a l'hora d'enviar informació al jutjat i ha atribuït possibles retards a que es va demanar durant el "pic de l'epidèmia". També ha defensat que Espanya va actuar abans que altres països, tot i que ha admès que si haguessin sabut el que passaria, ho haguessin “volgut evitar”. "Les decisions s'han de prendre amb una mínima evidència sòlida", ha dit el doctor.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor