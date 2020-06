La plantilla de Nissan no tira la tovallola: «Avui és simbòlic però potser haurem de ser més contundents»

La protesta dels treballadors de Nissan aquest dimarts Foto: Andreu Merino

Centenars de treballadors de Nissan es manifesten a Barcelona Foto: Andreu Merino

Més d'un miler de treballadors es manifesten aquesta nit a Barcelona Foto: Andreu Merino

Els treballadors de Nissan no tiren la tovallola. Més d'un miler de treballadors de l'empresa s'han concentrat a les portes de l'edifici de Correus a Barceona, l'inici de la marxa nocturna convocada per aquest dimarts que ha finalitzat a la plaça de Catalunya. "Avui és simbòlic però potser haurem de fer coses més contundents"Els treballadors han entonat el càntic "Nissan no es tanca" i han encès diverses espelmes abans d'iniciar la marxa. Han presidit la concentració diversos taüts de cartó amb el nom del directiu de la companyia responsable del tancament de plantes, Frank Torres, i del president de Nissan, Makoto Uchida. Al final de la marxa, aquests taüts han acabat crematsEls centenars de treballadors han recorregut les Rambles de Barcelona entonant càntics i reclamant solucions per a ells i tots els llocs de feina que queden destruïts per la marxa de Nissan de la Zona Franca i altres centres de Catalunya. Els taüts de fusta han estat protagonista, com un dels lemes: "Aquesta nit a Barcelona crema un japonès".Un cop han arribat a la plaça de Catalunya, els treballadors de Nissan han cremat els taüts de cartó amb els noms del president de la companyia, Makoto Uchida, l'encarregat del tancament de plantes, Frank Torres, i el president de Renault a l'Estat, José Vicente de los Mozos. "Avui és simbòlic però potser haurem de fer coses més contundents", diuen.Nissan ha xifrat en 1.450 milions d'euros el cost de tancar les plantes a Catalunya. Els informes interns de la companyia calculen en 210 milions d'euros a l'any els costos actuals de la planta a la Zona Franca i sumen 250 milions pel tancament dels centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.La decisió de tancar les plantes suposa deixar sense feina els seus més de 3.000 treballadors i els sindicats ja han protagonitzat diverses mobilitzacions per exigir que la companyia japonesa reverteixi la seva decisió.

