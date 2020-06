VÍDEO Joan Canadell: «Si jo vaig parlar amb empresaris de Wuhan, per què no ho va fer Sánchez?»

El president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, ha contestat aquest dimarts a la tarda les preguntes dei dels seus lectors a través de l'Instagram live del diari. Canadell s'ha mostrat molt crític amb la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi del coronavirus i ha acusat Pedro Sánchez de no actuar amb previsió: "Si jo vaig poder parlar amb els empresaris de Wuhan, per què no ho va fer Sánchez per saber el que venia?", s'ha preguntat.El president de la Cambra ha afirmat que ell era partidari de començar abans el confinament i fer-lo més sever per contenir la pandèmia i ha abonat la idea que una Catalunya independent hauria gestionat millor la crisi. Ara toca, segons ell, "deixar anar diners per reactivar l'economia". Ha apel·lat a les polítiques keynesianes tot i que s'ha mostrat contrari a incrementar la pressió fiscal. "Des de la crisi i les retallades del 2008", ha dit, "les polítiques econòmiques que s'han anat fent han estat més d'esquerres"Per Canadell és urgent reactivar ja l'economia. En dos mesos, ha dit, cal "reactivar la demanda". Si això no passa, es corre el risc que tanquin milers d'empreses, "que cauran perquè ara estan aguantant amb la respiració assistida dels ERTO".L'economia catalana ha patit una forta patacada amb l'anunci del tancament de les plantes de Nissan al nostre país. I en aquest assumpte han tornat les crítiques a Sánchez: "No va fer res per tal que Nissan es quedés més enllà de declaracions per quedar bé de cara a la galeria", ha dit. Una actitud que ha contraposat a la de França o Anglaterra, "que han anunciat grans inversions en el sector de l'automòbil". Caldria, segons ell, haver ajudat Nissan a posar-se al dia per ser productiva. Quelcom que, si convé, caldrà fer-ho també amb Seat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor