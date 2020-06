Familiars i docents recullen signatures per un retorn a l'escola completament presencial

Un grup de famílies i docents d'alumnes de diversos centres educatius de Catalunya recullen signatures per a un manifest que, entre d'altres, reclama que el retorn a l'escola al setembre sigui completament presencial. Ho consideren un "mínim irrenunciable" i exigeixen a les administracions un "esforç màxim" de coordinació per posar els recursos necessaris i els protocols que el facin viable.



“Ens oposarem activament a qualsevol alternativa basada en la semipresencialitat o el manteniment de l’educació a distància” alerten en un text que ha recollit fins ara unes 3.000 signatures. El text també considera que la crisi de la covid-19 ha comportat una “vulneració sense precedents dels drets dels infants, entre ells el dret a l’educació”.Al manifest el grup de famílies i docents recorda que l'aturada de l'escolarització serà en molts casos de sis mesos, i lamenta que els drets dels infants "no han sigut prioritaris ni en el confinament ni en el desconfinament". Les escoles, indica el text, "van ser les primeres a tancar i seran les darreres en obrir" en un context en què "només s’han buscat solucions per tot allò que pot tenir un impacte en el PIB en el curt termini".

A parer d'aquest grup, l'escola a distància "no pot compensar l’absència d’escola presencial", especialment per als infants d’entorns més vulnerables i pels que tenen necessitats educatives especials. "L’escola pública garanteix drets, benestar, protecció i refugi", afirma el manifest.

A més al text es considera que aquesta suspensió "sense precedents" del dret a l’educació tindrà conseqüències "greus" sobre l’aprenentatge i el desenvolupament personal de molts infants i adolescents de Catalunya.

"És urgent posar el dret a l’educació al centre de les polítiques públiques, i dibuixar un horitzó pel setembre en què es prioritzi el benestar dels infants i adolescents", afirma el manifest, que s'acompanya de quatre demandes concretes a l'administració.

Per exemple, es demanen "mesures extraordinàries" de reforç educatiu presencial i un retorn a l’escola "tan normalitzat com sigui possible". En aquest sentit al text es demana "garantir l’accés universal" i "trobar un equilibri raonable" entre la salut pública, la seguretat de les persones que treballen a les institucions educatives i les necessitats educatives de l'alumnat.

Finalment, el grup exigeix plans de prevenció i contingència “clars” perquè no es repeteixi la situació viscuda els darrers mesos en cas d'un rebrot.

