El propietari d'un bar de Manresa comença una vaga de fam perquè l'Ajuntament no li deixa posar para-sols

Un restaurador de Manresa, José Manuel Sánchez, del bar Renacer, ha iniciat aquest dimarts una vaga de fam per denunciar que l'Ajuntament no li deixa posar para-sols a la terrassa del seu local. Segons diu, amb la calor i en ple sol, els clients no s'hi asseuen i això li suposa una pèrdua d'entre 150 i 200 euros diaris. "El bar és la nostra única font d'ingressos", lamenta.José Manuel Sánchez ha assegurat a l'ACN que "està disposat a arribar fins al final" i no ingerirà cap aliment fins que l'Ajuntament no canviï d'opinió. De la seva banda, l'Ajuntament ha assegurat que el motiu de la denegació és que els para-sols ocupen la via pública i dificulten el pas dels vianants.José Manuel Sánchez fa 38 anys que es dedica al sector de la restauració. La seva dona és la propietària del bar 'Renacer' de Manresa i ell hi treballa donant-li un cop de mà, però ara assegura que se sent "perseguit" per l'Ajuntament. En declaracions a l'ACN, ha explicat que té bars a prop del seu que superen l'aforament permès a l'exterior i encabeixen a les terrasses més taules de les que poden."Si et passeges per les terrasses ningú compleix, i jo que ho faig, que a més poso jardineres perquè es respecti la distància, me les fan treure", ha explicat. Sánchez també ha assenyalat que ha hagut de llogar un garatge per poder encabir les taules i les cadires que no li deixen posar.Ell i la seva dona han pogut treballar durant tot el confinament elaborant menjars per a emportar, però ara, un cop se'ls deixa obrir l'establiment, demanen que no se'ls posin "més traves" a la recuperació econòmica que tant necessiten per poder tirar endavant. Segons Sánchez, adaptar-se a les mesures sanitàries no ha estat fàcil, "però ho han fet amb molt d'esforç".José Antonio Sánchez també ha explicat que ha pres la decisió d'iniciar la vaga de fam amb la voluntat que el consistori els deixi "posar les taules que van demanar respectant totes les mesures de seguretat". "D'aquí no ens mourà ningú i penso arribar fins al final", assegura.

