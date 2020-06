VÍDEO L'espectacular homenatge de Kilian Jornet a Pau Donés

Pau, no se que decirle a tu familia. Porque a mi me cuesta contener las làgrimas, me imagino a ell@s. Gracias por la luz que derramaste en tu corta pero preciosa vida y gracias por tu amistad. Un abrazo desde el fondo de mi alma a tu familia. Descansa amigo. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 9, 2020



“Ara que tu i jo tenim les ales de mil ocells”



DEP mestre Pau Donés — Miki Núñez (@mikinunez) June 9, 2020



Eterno Pau Donés... 💕🙏

Que la tierra te sea leve.

Aquí te cantaremos siempre. pic.twitter.com/gqjivs4KwV — Rozalén (@RozalenMusic) June 9, 2020



Hasta siempre, amigo.

Gracias por tu ejemplo, por tus canciones, por tus respuestas y tu cariño. Mis condolencias a su familia y a @jarabeoficial

D.E.P. Pau Donés Cirera pic.twitter.com/EKAt9M2wUe — Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) June 9, 2020

Puto càncer dels collons. Descansa en pau estimat Pau Donés. — Manu Guix (@ManuGuix) June 9, 2020

Quina mala notícia! Em sap molt de greu. El meu condol a la família, amics i companys. La música i la veu d'en Pau Donés forma part de la nostra vida. Descansi en pau.

Muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a los 53 años https://t.co/8DanOhzyTB via @eldiarioes — Carles Puigdemont (@KRLS) June 9, 2020

Hem gaudit amb tu, hem sentit amb tu. Vam créixer amb les teves cançons. Descansa en pau. Una abraçada a la família i amics. https://t.co/YOIM5diz2N — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) June 9, 2020

Pau.

Gràcies per tant.

Per la teva amistat.

Pel teu exemple. — Jordi Évole (@jordievole) June 9, 2020

Hem gaudit amb tu, hem sentit amb tu. Vam créixer amb les teves cançons. Descansa en pau. Una abraçada a la família i amics. https://t.co/YOIM5diz2N — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) June 9, 2020

Gràcies per la teva força, inspiració, compromís i esperit positiu Pau.



Mai oblidarem el teu esforç per donar visibilitat a la malaltia, la teva ajuda per avançar en la recerca i el teu art.



Tot el nostre suport a la família i amics en aquests moments. https://t.co/az1pmolgNv — Vall d'Hebron (@vallhebron) June 9, 2020

La mort de Pau Donés després d'una llarga lluita contra el càncer ha colpit el sector cultural i la societat en general a Catalunya i tot l'Estat. Una bona mostra d'això ha estat la reacció massiva a les xarxes socials per retre homenatge a una de les veus més carismàtiques i estimades de la música de finals del segle XX. El corredor de muntanya Kilian Jornet ha volgut retre un homenatge molt especial per a Donés, cantant la cançó Déjame vivir mentre caminava pel cim d'una monumental muntanya.Jornet cantusseja un fragment d'una de les cançons més emblemàtiques de Jarabe de Palo, cantada en col·laboració amb Chambao.Jarabe de Palo, el grup emblemàtic liderat per Donés, ha confirmat a la xarxa la defunció del cantant, i ha desencadenat una allau de mostres de condol de personalitats musicals, com ara Alejandro Sanz, Rozalen, Miki Núñez o Manu Guix.Al mateix temps, d'altres personalitats més allunyades de la música també han manifestat el seu dol per la mort de Donés, com és el cas de Carles Puigdemont, Jordi Évole o l'Hospital Vall d'Hebron.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor