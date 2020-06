VÍDEO El so eixordador de les comportes obertes del pantà de Sau

L'embassament de Sau aquest dimarts Foto: Josep M. Montaner

El campanar de Sau, invisible aquest dimarts Foto: Josep M. Montaner

Des de diumenge, no hi ha tarda que no plogui. Les tempestes van descarregar des de diumenge i des de llavors no ha parat. Es preveu que la situació s'allargui tota la setmana que queda.Això ha comportat la crescuda dels rius i també que el pantà de Sau estigui a vessar. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquest dimarts a primera hora l'embassament estava al 95,26% de la seva capacitat, cosa que suposen 157,42 hm³ dels 165,26 de volum màxim. Fa un any se situava al 68,74%. De fet, el campanar, que acostuma a ser una mesura del nivell de l'aigua, ni tan sols es pot veure.Per tot això, aquest migdia s'han obert les comportes de l'embassament, sobretot per la previsió que la pluja no cessarà en els propers dies.

