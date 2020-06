La mare de la nena de catorze mesos que ha superat la Covid-19, Gina Bou, recorda les setmanes allunyada de la seva filla com uns dies "molt durs". Atén la trucada ambdes de casa, on ja hi té la Noa "en bon estat". Els darrers mesos han estat un autèntic malson. La petita, que en primer lloc havia donat negatiu en la prova del coronavirus, va acabar sent positiva i va haver de ser entubada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Joan XXIII i traslladada, finalment, al Vall d'Hebron."Em vaig començar a trobar malament, em feia mal de cap, tenia calfreds i potser també una mica de febre". Després de notar-se aquests símptomes típics de la Covid-19, Bou va decidir marxar a casa, a Amposta, i el seu marit, Víctor Blanch, es va quedar amb la nena al Joan XXIII. Però abans d'arribar a casa, Bou va rebre una trucada dolorosa: la nena necessitava l'ajuda d'un respirador i havia d'entrar a l'UCI.Pocs dies després, la Noa va donar positiu per coronavirus i va ser aïllada del seu pare, que va marxar a casa. La nena, amb patologies pulmonars greus de naixement, podia acabar patint del cor i els professionals sanitaris van decidir traslladar-la a l'UCI del Vall d'Hebron. Bou recorda que tot va ser molt dur, ja que, donada la situació de l'estat d'alarma, no es podien desplaçar ni contactar directament amb els doctors.Dos-cents quilòmetres són els que separaven la Noa dels seus pares, ella a Barcelona i ells a Amposta. Sort del telèfon mòbil, una eina que es va convertir en indispensable perquè era l'única que els aportava notícies sobre l'evolució de la nena. Els pares trucaven els sanitaris quan volien tenir novetats, i l'hospital ho feia quan hi havia alguna cosa important a comunicar. "És el neguit de no separar-te del telèfon, però esperant que no soni", explica Bou.Quan es van poder retrobar amb la Noa, dues setmanes més tard, la situació no va ser com s'esperaven. La nena estava desperta clínicament, però visualment no ho aparentava a causa dels efectes de la sedació. Després de veure-la estirada, molt prima i desubicada, Bou considera el primer biberó post Covid-19 com "una victòria". Amb poc més d'un any, la Noa ja tenia una mica d'estabilitat pròpia i començava a gatejar, i ara han de recuperar tot el que ha perdut amb l'ingrés hospitalari.Dos mesos després de rebre l'alta, Bou es mostra molt positiva en veure l'evolució de la seva filla tot i no saber quina és la seva situació clínica: "Està desperta, riallera i ja comença a imitar i a dir alguna paraula!", explica a aquest diari. Amb l'alegria i l'emoció del moment, i impressionada per la ràpida recuperació de la Noa, Bou agraeix públicament l'esforç de l'equip de metges i infermeres que la van tractar, no només per la seva excel·lència professional, sinó perquè "també van ser molt humans".​​​​​​​​​​​​​​

