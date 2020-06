La National Gallery de Londres adquireix per primer cop una obra de Joaquim Sorolla

La National Gallery de Londres ha adquirit la seva primera obra de l'artista valencià Joaquim Sorolla (1863-1923). Es tracta d'El borratxo, Zarauz, una peça datada el 1910 que va visitar per primera vegada la capital anglesa l'any passat, amb motiu de la gran exposició Sorolla: Spanish Master of Light.Més de 167.000 persones van visitar aquesta mostra -la primera gran selecció dedicada a l'autor al Regne Unit en un segle-, que va presentar més de seixanta obres del creador. El director de la galeria, Gabriele Finaldi, declara: "Les noves obres ajuden a ampliar la nostra comprensió de la tradició de la pintura europea i enriqueixen la història que explica la National Gallery, de manera que estem encantats que aquesta peça extraordinària ara pertanyi a tots, incloses les generacions futures".El borratxo, Zarauz va ser comprat per 325.000 lliures amb el suport d'un "generós llegat" de David Leslie Medd. La pintura és un esbós a gran escala, executat ràpidament in situ mentre Sorolla recorria les tavernes de Zarautz al País Basc, on ell i la seva família van passar l'estiu de 1910, explica la pinacoteca en un comunicat.Sorolla, descriu la National Gallery, "representa el drama humà dels efectes devastadors de l'alcoholisme: cinc homes en diversos estats d'embriaguesa es reuneixen en el fosc interior d'una taverna. "Un d'ells, més borratxo que els altres, mira directament a l'artista amb ulls plorosos mentre un altre empeny un got de sidra cap a ell, burlant-se del seu estat d'embriaguesa".Nascut a València el 1863, Joaquim Sorolla va aconseguir convertir-se en un dels pintors més famosos del món en vida "gràcies a una tècnica única que va mostrar una profunda lleialtat a la tradició de la pintura espanyola mentre capturava l'enlluernador joc de la llum solar", conclouen des de la pinacoteca.

