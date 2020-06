Desenvolupen una nova tecnologia que detecta qui no porta mascareta

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han desenvolupat una nova tecnologia d'intel·ligència artificial que detecta l'ús de mascaretes entre les persones i també permetcontrolar els aforaments. Amb un algoritme que assoleix actualment una precisió superior al 95%, LogMask funciona en diferents condicions d'il·luminació, i també en espais oberts i tancats, independentment de si hi ha molta o poca gent. Es tracta d'un projecte basat en tècniques d'intel·ligència artificial, aprenentatge profund i dades massives per a l'anàlisi per computació d'imatges en temps real.La tecnologia d’aprenentatge profund permet a un ordinador aprendre a distingir de manera automàtica característiques basades en imatges —persones amb mascareta o sense en aquest cas—, havent-li ensenyat milers o milions d’imatges. Gràcies a aquesta tecnologia, LogMask pot aprendre a distingir les característiques visuals de les imatges i buscar, d’una banda, els patrons que identifiquen els ulls i les faccions per trobar cares, i de l’altra, les característiques bàsiques de forma i color de les mascaretes, així com de la boca, per saber si la persona porta o no mascareta. L’algoritme es va entrenar amb un conjunt de 25.000 imatges amb més de 45.000 cares humanes, amb mascareta i sense.Al web de LogMask hi ha una versió gratuïta de l’aplicació per detectar l’ús de mascareta en una o diverses persones simultàniament. També se n’ha fet una versió comercial —gestionada a través de la Fundació Bosch i Gimpera— que, a més, es pot integrar sense limitacions ni restriccions d’ús a les càmeres IP o CCTV d’infraestructures com hospitals, edificis públics, transports o aeroports.L’última versió d’aquesta tecnologia també permet controlar l’aforament en espais tancats i adverteix el visitant en temps real si porta mascareta o no, alhora que li notifica el recompte de persones, que determinarà si pot accedir al recinte. La parametrització s’adapta totalment en funció dels metres quadrats de l’espai i de la fase de desconfinament.​​​​​​​​​​​​​​

