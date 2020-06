El Parlament votarà l'Agència de la Natura tot i les protestes del territori

La setmana vinent, segons ha decidit la mesa del Parlament, es votarà la posada en marxa de l'Agència de la Natura , un projecte que ha generat controvèrsia les últimes setmanes arran de les protestes de part del territori i també de sectors econòmics del país. Aquest dimarts, desenes d'alcaldes i representants de col·lectius en contra de la posada en marxa de la iniciativa s'han concentrat a les portes del Parlament per protestar contra els plans de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i els comuns d'aprovar el pla de l'Agència, que depèn de la conselleria de Territori i Sostenibilitat.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apuntat en la roda de premsa posterior al consell executiu que estan disposats a "tenir en compte" les "preocupacions" del territori i dels sectors contraris al nou organisme. "Vetllarem perquè les preocupacions estiguin recollides", ha destacat Budó, que ha indicat que en el desplegament de l'Agència també s'escoltaran les peticions dels qui avui s'han concentrat.La protesta davant les portes de la cambra catalana ha comptat amb la intervenció de Pep Andreu, alcalde de Montblanc i que recentment va estripar el carnet d'ERC per integrar-se a la Crida, i també de Carles Isus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. La setmana passada, diversos col·lectius ja es van trobar al Port del Cantó per expressar el rebuig a l'Agència tal i com està plantejada. El blanc de les crítiques és Territori, en mans de Damià Calvet, que s'ha obert a modificar la llei que permet la creació de l'ens per introduir-hi més presència del món local.Entre els impulsors de la protesta hi ha alcaldes tant de JxCat com d'ERC, queixosos perquè, segons la seva visió de la norma, les competències municipals queden tocades, un extrem que Calvet va negar la setmana passada en declaracions a NacióDigital . El portaveu del PDECat, Marc Solsona, va assenyalar ahir en roda de premsa telemàtica que cal abordar modificacions al text per tal d'augmentar la representativitat del territori i dels sectors econòmics. La nova estructura la presidirà el conseller, juntament amb el secretari general del Departament -Ferran Falcó- i el propi director de l'Agència. A banda, Calvet designaria tres tècnics de Territori, i dos serien triats per Agricultura.Un parell més serien d'altres departaments, mentre que els ajuntaments i els supramunicipals es repartirien tres representants. Quatre provindrien dels sectors -ramader, agrícola, pesquer i forestal-, i l'alineació la completen una entitat naturalista, una d'ecologista i un representant del món de la recerca. La protesta a les portes del Parlament compta amb el suport d'una cinquantena d'ajuntaments, de la Diputació de Lleida, d'una desena de consells d'alcaldes i també del sector forestal.Un cop acabades les intervencions, els impulsors han entregat el manifest al president del Parlament, Roger Torrent. En essència, el centenar d'entitats -entre consistoris i organitzacions empresarials- que estan en contra de la seva posada en marxa demanen que es freni el projecte i es torni a arrencar de zero amb més "consens" per part de la conselleria, que manté contactes amb els implicats.Fins i tot la Cambra de Comerç de Barcelona ha enviat una carta a Calvet demanant-li que introdueixi modificacions a la llei. En cas contrari -és a dir, si s'aprova la norma sense retocar-la-, l'organització que presideix Joan Canadell s'hi posicionarà en contra . Quan queda només una setmana per l'arrencada de l'Agència, el debat és continua viu i els seus detractors pressionen perquè s'acabi frenant la tramitació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor