Els acusats de la «policia patriòtica» es desvinculen del «pendrive» del cas Pujol

L’exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional entre 2012 i 2016 Eugenio Pino i el seu número dos, l’exinspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, han negat aquest dimarts que haguessin tractat amb el pendrive d’origen dubtós amb dades sobre la família Pujol que va servir perquè la UDEF presentés un informe incriminatori a l’Audiència Nacional.Pino ha afirmat que va ser l'excap d’Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-Blas, qui li va mostrar un pendrive el 2012 però ha insistit que mai va tenir “ni idea” del contingut. Sevillano també ha negat que ni ell ni Pino fessin cap gestió per fer arribar els arxius a la UDEF, contràriament al que han declarat l’excap de la pròpia UDEF.Tots dos han testificat aquest dimarts a l’Audiència Provincial de Madrid en el judici del pendrive sobre Jordi Pujol i Soley contra els integrants de l'anomenada policia patriòtica que suposadament va fabricar proves falses per incriminar rivals polítics del govern de Mariano Rajoy. S’enfronten a acusacions d’estafa processal, fals testimoni i revelació de secrets.En les seves declaracions, Pino i Díaz Sevillano han negat cap responsabilitat en la fabricació de proves contra la família Pujol i han sostingut que tan sols van tenir coneixement de l’existència del pendrive de manera tangencial. Pino ha apuntat al que era el seu rival dins del cos, l’excap d’Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-BlasEn aquest sentit Pino ha apuntat que ja el 2012 Martín-Blas li va portar un pendrive però segons ha assegurat “no el va obrir” ni se’n va fer càrrec. Segons ha declarat, Martín-Blas li va dir que els documents procedien de Metodo 3.Segons Pino, des d’aleshores “no ha tornat a saber res” del pendrive, tot i que Metodo 3 sí que va continuar treballant amb la Policia. Ha afirmat que “no té ni idea” de l’informe que la UDEF va presentar a l’Audiència Nacional la informació que contenien els arxius. En aquest sentit ha negat que mai lliurés el pendrive a ningú, malgrat que altres testimonis si que l’assenyalen. "Jo ni vaig tenir coneixement del pendrive ni vaig ordenar que ningú en lliurés", ha afirmat.El que va ser la seva ma dreta, l’inspector en cap Bonifacio Díez Sevillano, també ha negat que ni ell ni Pino fessin cap gestió per fer arribar el pendrive a la UDEF o a l’Audiència Nacional, malgrat que el general de la UDEF Manuel Vázquez López va declarar que va ser ell qui li va lliurar.Segons Díez Sevillano, l’únic contacte que va tenir amb la informació sobre els Pujol, ha dit, va ser quan el propi Vázquez López li va mostrar “documents en francès” a la pantalla del seu ordinador, però cap altre.El número dos de Pino també ha negat que ningú el truqués o li donés instruccions respecte al pendrive. “Desconec absolutament tot el que estigui relacionat amb aquest pendrive”, ha afirmat.Per contra, alguns dels testimonis de la UDEF han apuntat a Pino com a origen del pendrive. L’inspector en cap de la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, ha assegurat que el seu superior, Manuel Vázquez López li va fer arribar el pendrive el 2015 afirmant que procedia del propi Eugenio Pino i que havia estat elaborat per Metodo 3.Segons Álvarez Luna, aquell 2015 va fer algunes còpies del pendrive, però no el va tornar a abordar fins el 2017, quan el va trobar en un calaix i el va remetre a un dels grups de la pròpia UDEF perquè se’l mirés.Álvarez ha afirmat que en la mesura que l’arxiu procedia d’Eugenio Pino “mai van sospitar” que tingués un origen il·lícit, i per tant la UDEF en va fer l’anàlisi com si treballessin amb documents legítims i el va enviar a l’Audiència Nacional.Aquest és el primer judici contra els integrants de la ‘policia patriòtica’ i se centra en un pendrive que va ser la base d’un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) que la Policia Nacional va presentar al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l’origen de la fortuna de la família Pujol.El pendrive contenia 869 arxius de dades per acusar l’expresident de la Generalitat de delictes fiscals i de blanqueig de capitals, però De la Mata va sospitar del seu origen, va anul·lar-lo com a prova, i va obrir una peça separada per investigar-ne la procedència abans de derivar la causa a l’Audiència Provincial de Madrid.La Fiscalia en demana l’arxiu adduint que els acusats no tenen cap relació amb el pendrive, mentre que les acusacions particulars de Jordi Pujol Ferrusola i Podem demanen penes de presó. Pujol Ferrusola demana que se’ls condemni a dos anys mig de presó, i Podem 10 anys de presó.En les seves declaracions durant la instrucció, Pino va declarar que havia rebut el pendrive de mans del que era cap d’Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-Blas, que suposadament l’havia obtingut de l’agència Metodo 3.La Fiscalia, que demana l’arxiu de la causa, sosté que l’inspector en cap de la UDEF, Manuel Álvarez Luna, el va trobar el 2017 a un calaix metre organitzava la taula i el va fer arribar a l’Audiència Nacional. Les acusacions consideren que tots plegats van confabular-se per fabricar proves i aconseguir que s’incorporessin a la causa.Tan bon punt han demanat el judici, les defenses han demanat l’arxiu de la causa o, en el seu cas, que es redueixi a revelació de secrets. Ho han fet apel·lant a la doctrina Botín perquè la Fiscalia –ni tampoc Jordi Pujol Ferrusola- no acusa a cap dels dos encausats per estafa processal i per tant consideren que ha de caure també el de fals testimoni. La Fiscalia ha dement també l’arxiu de la causa i subsidiàriament que caiguin de la causa els delictes d’estafa processal, però no de fals testimoni.Els advocats de les acusacions populars de Jordi Pujol Ferrusola i Podem s’han oposat a les peticions de la defensa adduint que els acusats van presentar voluntàriament un escrit a l’Audiència Nacional. La jutgessa Maria Esteban Meilan ha rebutjat les peticions de nul·litat i tampoc en les qualificacions jurídiques perquè “no és el moment processal oportú”.El judici continua al llarg de tota la setmana. En total declararan 11 testimonis. Aquest dimecres és el torn de la declaració com a testimonis de l’excomissari José Manuel Villarejo, l’excap d’Afers Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín-Blas i el fill de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Ferrusola. Està previst que tan Villarejo com Pujol Ferrusola testifiquin per videoconferència.

