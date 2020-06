El Govern evita aclarir si cessarà l'inspector dels Mossos condemnat pel desallotjament del 15-M

La secció tercera de l'Audiència de Barcelona ha condemnat el cap de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona, l'inspector Jordi Arasa, pel desallotjament de l'acampada del 15-M el 27 de maig de 2011 a la plaça de Catalunya, tal com ha avançat La Directa i ha confirmat. El tribunal el considera culpable de dos delictes de lesions i, a més de la pena de presó, han ordenat la suspensió de sou i feina i la inhabilitació professional. La Generalitat haurà d'assumir els costos del judici. La sentència es pot recórrer en cassació al Tribunal Suprem.El Govern ha evitat fer qualsevol valoració al respecte en la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha assegurat que no li "consta" cap decisió sobre l'inspector dels Mossos. "Les valoracions les farà qui li correspongui", ha apuntat Budó, que tampoc ha fet cap referència a l'auditoria en marxa al cos policial català per l'actuació contra les protestes per la sentència del Tribunal Suprem de mitjans del mes d'octubre de l'any passat.Arasa va ser jutjat el febrer, nou anys després dels fets. El desallotjament de la plaça Catalunya va deixar un centenar de ferits. L'acusació particular demanava per l'inspector fins a vuit any de presó, mentre que la Fiscalia en demanava dos. Arasa ja va ser condemnat el 2014 per pegar l'exdiputat de la CUP David Fernàndez en aquell mateix desallotjament. El jutjat penal el va absoldre el primera instància, però l'Audiència de Barcelona va rectificar la sentència i el va condemnar. La decisió va obrir la porta a cinc noves denúncies per part dels ferits d'aquella operació.Tot i estar encausat, i ara condemnat, Arasa va ser ascendit a mitjans de març al càrrec de cap de l'ARRO en el marc d'uns canvis que han afectat desenes d'inspectors dels Mossos. L'inspector ja va ser notícia fa pocs dies, en plena pandèmia, per l'actuació de l'ARRO en una manifestació al barri de Gràcia de Barcelona, que va acabar amb tensió i cops dels policies als manifestants.

Sentència Jordi Arasa by edicio naciodigital on Scribd

