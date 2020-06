Barcelona confia a Telefónica el control de l'aforament a les platges

L'Ajuntament de Barcelona ha fet confiança a Telefónica per instal·lar un sistema que permeti regular l'aforament a les platges aquest estiu, segons ha explicat aquest dimarts El Confidencial . El sistema dissenyat per la companyia tecnològica consisteix en un seguit de càmeres connectades a internet a través de la xarxa 4G que detecten les zones que s'ocupen i les que queden lliures.A més, permet disposar de càmeres exclusives per al recompte de persones en els accessos a la platja, de tal manera que es poden combinar dades de percentatge d'ocupació de l'espai amb dades d'aforament de persones en aquest lloc. El programa no grava imatges i no emmagatzema cap dada personal.A banda, el sistema crea un mapa que mostra tots els punts de l'àrea de platja i permet visualitzar-ne el percentatge d'ocupació, l'aforament en temps real i el màxim permès. A més, es poden configurar alertes als telèfons mòbils dels responsables de supervisar l'aforament.​​​​​​​​​​​​​​

