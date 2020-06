La prescripció de delictes per abús de menors començarà a comptar a partir dels 30 anys

El termini de prescripció de delictes per abús de menors començarà a comptar quan el denunciant tingui 30 anys, i no 18, com passa actualment. Així ho recull l'avantprojecte de Llei de Protecció de la Infància i l'Adolescència davant de la Violència que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres. La mesura, que busca protegir els drets dels menors en un sentit ampli, és una de les reivindicacions històriques dels col·lectius de víctimes d'abusos sexuals. També fixa el deure de tots els ciutadans a denunciar de manera immediata l'existència d'indicis de violència exercida sobre menors i crea la figura del "coordinador de benestar i protecció" a totes les escoles i instituts.A més, establirà protocols d’actuació quan hi hagi indicis d’assetjament escolar, ciberassetjament, assetjament sexual, violència de gènere, suïcidi, autolesió i qualsevol altra forma de violència.Sobre el ciberassetjament, crea un canal específic de denúncia davant de l'Agència espanyola de protecció de dades i marca la retirada ràpida d'internet de continguts, a més de crear nous tipus delictius en violències exercides per mitjans tecnològics, com ara promoure trastorns alimentaris o suïcidis via internet.D’altra banda, crearà unitat especialitzades dins de les forces i cossos de seguretat de l’estat espanyol i es donarà formació especialitzada en drets fonamentals de la infància a tots els professionals que tinguin contacte habitual amb nens. A més, també es generaran nous espais de formació per a jutges i fiscals i s'evitarà que víctimes menors de 14 anys hagin de declarar de forma reiterada.L'avantprojecte de llei també estableix protocols de prevenció obligatoris als centres de menors, amb plans específics de prevenció i detecció avançada davant possibles casos de trata de menors amb finalitats d’explotació sexual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor