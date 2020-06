Un bar de Rubí, tapadora d'un negoci de tràfic de cocaïna

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana, amb la col·laboració de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Rubí van detenir tres persones, una dona de 33 anys dos homes de 47 i 24 anys per un delicte contra la salut pública, ja que utilitzaven el bar on treballaven per traficar amb cocaïna.A principis d'any, el Grup de Delinqüència Urbana dels Mossos d'Esquadra de Rubí van tenir coneixement que en un local s'hi podrien estar venent substàncies estupefaents, i van iniciar una investigació per confirmar aquesta informació. Els agents van comprovar que el local rebia visites constants i que la gent que en sortia portava cocaïna a sobre.Les visites eren contínues i interrompudes, fins al punt que el local va acabar sent un punt de trobada de persones addictes, els principals clients del bar.De les actuacions que es van fer, la policia va saber que el local el gestionaven tres persones, una dona i dos homes, un d'ells el propietari del bar, i que el local servia de tapadora per la venda de la droga.El passat 3 de juny, els agents van intervenir les substàncies estupefaents, un total de 17 grams de cocaïna; a més d'una arma llarga, 280 euros i altres objectes relacionats amb la venda de drogues, i van detenir els presumptes traficants. A l'operatiu va participar també la Policia Local de Rubí realitzant una inspecció administrativa que va permetre detectar diverses irregularitats.Amb aquesta intervenció els agents han eliminat un important punt de venda de droga a Rubí. Els tres detinguts van passar a disposició judicial el dia el 6 de juny, i el jutge va decretar l'ingrés a presó pels dos homes i llibertat amb càrrecs per la dona.

