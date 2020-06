Els futbolistes podran abraçar-se per celebrar els gols i escopir a terra

La Lliga oferirà un futbol diferent en el seu retorn, però alguns gestos que havien desaparegut a Alemanya, on es va reprendre primer la competició, seguiran com abans. És el cas de les abraçades entre companys d'equip per celebrar un gol i els escopits a la gespa, que es deia que se sancionarien amb targeta groga.Els canvis que sí que es mantindran afecten més al desenvolupament del joc. En aquest sentit, la banqueta s'ampliarà fins a 12 jugadors i cada equip podrà realitzar 5 canvis (distribuïts en 3 vegades) durant els partits.Al mateix temps, el sorteig inicial i l'entrada al partit sí que patiran canvis. Així, tot això es farà sense donar-se les mans entre els jugadors. Tampoc hi haurà salutació entre els àrbitres i els capitans a l'inici del partit.Aquest és un petit pas més cap a la recuperació de la normalitat en el futbol. Amb aquesta intenció, el consell de ministres també ha posat data al retorn del públic a l'estadi. A l'espera d'una decisió del Consell Superior d'Esports que haurà de ser avalada pel Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes, els aficionats podran tornar a les graderies aquest mateix mes de juny.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor