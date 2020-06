L'alcalde i el futur alcalde de Manresa, en quarantena després de visitar el papa

L'alcalde Valentí Junyent, el primer tinent d'alcalde i futur batlle de la ciutat, Marc Aloy, juntament amb la resta de la delegació manresana que dissabte passat es van entrevistar amb el papa Francesc en audiència privada al Vaticà, es troben fent quarantena a casa seva per precaució davant la pandèmia del coronavirus. La visita va servir per presentar al pontífex el projecte Manresa 2022 que commemora el 500 aniversari de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat.Tot i que la normativa podria arribar a ser interpretable, els representants manresans han escollit adoptar la mesura més restrictiva per prevenir possibles contagis i preveuen seguir treballant des de casa fins just abans del ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa que tindrà lloc el proper 18 de juny i que serà presencial, amb el Bages previsiblement en fase 3.A Junyent i Aloy els acompanyaven el regidor Joan Calmet, el gerent de Turisme i Fires, Albert Tulleuda, el pare superior de la Cova, Lluís Magriñà, el cap de comunicació, Joan Piqué i el cap de programes i projectes estratègics, Joan Francesc Domene.Segons les fonts consultades per, la delegació ja tenia prevista aquesta quarantena abans de fer el viatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor