El govern espanyol posa data al retorn dels aficionats als camps de futbol

Els aficionats al futbol podrien recuperar part de la seva normalitat molt abans del que es podia preveure. Segons avança la COPE , el consell de ministres permet que a partir del 29 de juny s'obrin, en part, les graderies dels estadis per veure-hi els partits de futbol en directe. Així, una opció que semblava remota va agafant forma i aquest mateix mes podria realitzar-se.En un document publicat per l'emissora, s'aprova l'entrada d'espectadors als camps sempre que es garanteixi una separació d'un metre i mig entre tots els assistents i control "per evitar aglomeracions". La norma també és efectiva per l'ACB de bàsquet, que organitza una fase final excepcional a València.En tot cas, el mateix document indica que l'autoritat competent serà el Consell Superior d'Esports, sempre després d'haver-ho consultat al Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes implicades i posant per davant de tot "la necessitat de protegir els esportistes i els ciutadans".De tirar endavant aquesta mesura, el Barça obriria tres cops més les portes del Camp Nou aquesta temporada, tots durant la primera quinzena de juliol. Els partits dels blaugranes com a locals amb públic serien contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol i l'Osasuna.​​​​​​​​​​​​​​

