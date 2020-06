Garamendi s'obre ara a «millorar» la reforma laboral

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha matisat aquest dimarts la seva oposició rotunda a modificar la reforma laboral. El cap de la patronal espanyola s'ha mostrat disposat a "parlar de la millora" de la reforma laboral després de la fi de l'estat d'alarma. Garamendi ha assegurat que en aquests moments les "declaracions ideològiques" no són "molt bones" i ha assegurat que "no té sentit" aprovar reials decrets llei en ple estat d'alarma. "No és el moment ni són les formes", ha criticat en una conferència telemàtica.L'anunci de la derogació de la reforma laboral després d'un acord al qual van arribar el PSOE, Podem i Bildu va generar una forta oposició per part de la patronal. De seguida, però, l'acord va ser desmentit per membres del govern espanyol, amb la vicepresidenta Nadia Calviño al davant. La CEOE va anunciar la ruptura del diàleg social amb l'executiu . Ja fa dies, però, que des de la patronal han suavitzat el to amb el govern.Antonio Garamendi també ha reclamat al govern espanyol arribar a un acord sobre els ERTO "abans del 15 de juny" i no esperar fins a "l'últim dia". Garamendi ha recordat que les empreses necessiten "seguretat jurídica" per plantejar els plans de negoci i ha reclamat ERTO flexibles i vigents fins al mes de desembre.​​​​​​​​​​​​​​

