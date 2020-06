«Tragas o Escupes», el disc amb què s'ha acomiadat Pau Donés

Pau Donés ha mort aquest dimarts després d'una llarga batalla contra el càncer . El cantant de Jarabe de Palo, una de les figures de referència de la música d'aquest país el segle XX, ha marxat tot deixant un últim regal, en forma de disc, per als seus fidels seguidors. Tragas o Escupes va veure la llum fa tot just dues setmanes, el passat 26 de maig.El grup va compartir "el niño" pocs dies després de fer pública una de les cançons que integra el treball i que ja acumula milions de reproduccions, Eso Que Tú Me Das A continuació podeu escoltar les 11 cançons que conformen el disc Tragas o Escupes, la darrera obra de Pau Donés com a vocalista.

