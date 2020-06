Torra ordena elaborar plans de contingència per prevenir rebrots

La sala Torres Garcia ha estat l'escenari, aquest dimarts, de la primera reunió presencial del Govern des del 10 de març. Va ser l'última vegada que el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i la resta de membres del Govern van veure's les cares en directe just abans que l'evolució de la pandèmia derivés cap al confinament. Després de la reunió han comparegut tres consellers -Aragonès, Meritxell Budó (Presidència) i Àngels Chacón (Empresa i Coneixement)- en tres faristols separats per plaques de vidres i amb tres paraules inscrites: distància, mans i mascareta. La "nova normalitat" ja ha arrencat a Palau. "Han estat dies difícils", ha constatat Budó.En aquest sentit, segons ha detallat la portaveu de l'executiu, Torra ha demanat a les conselleries que elaborin plans de contingència de cara als propers mesos en cas que hi hagi "brots, rebrots o una segona onada". "Cal que estiguem tots preparats, amb el material i l'estructura necessària", ha assenyalat Budó. En l'última compareixença davant la comissió de Salut, la consellera Alba Vergés ja va apuntar que es treballa per comprar material de cara a la tardor per si hi ha rebrots.Una altra de les qüestions que s'han tractat al consell executiu és la demanda de més recursos a l'Estat per fer front a la crisi econòmica -Torra va demanar 15.000 milions d'euros a Pedro Sánchez en la reunió de líders autonòmics amb el president espanyol de diumenge passat- i la de gestionar l'ingrés mínim vital des de Catalunya. "També volem que s'acabi amb la inseguretat dels ERTO", ha apuntat Budó, que ha lamentat que encara hi ha ciutadans que no han cobrat la prestació estatal.​​​​​​​​​​​​​​

