VÍDEOS Les cinc cançons més mítiques de Jarabe de Palo

Pau Donés, el líder del grup "Jarabe de Palo", ha mort aquest dimarts als 53 anys després d'anys combatent contra un càncer de còlon. El cantant nascut a Montanuy, però crit a Osca, marxa com una de les figures referents de la història musical del país a principis del segle XX.



Entre les cançons més conegudes de la banda no poden faltar la mítica La Flaca o Depende. Aquí va la recopilació de cinc de les peces més famoses del grup per recordra a Donés ara que ja no hi és:





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor