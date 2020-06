El número de desempat de la preinscripció escolar és el 33.386

33.386. Aquest és el número de desempat del sorteig per a la preinscripció escolar del curs 2020-2021. El número, que ha donat a conèixer el Departament d'Educació aquest matí, permet ordenar les sol·licituds d'aquelles famílies que han demanat plaça a les escoles de Catalunya per cursar els estudis obligatoris (des d'educació infantil fins a l'ESO).La preinscripció escolar s'ha fet aquest any principalment per via telemàtica, arran de la situació d'emergència sanitària. El Departament va presentar fa unes setmanes en pla de desescalada de les escoles, per reobrir-les uns dies abans d'acabar el curs. Aquest dimarts acaba el termini perquè les parts presentin al·legacions al recurs que va presentar USTEC contra la reobertura dels centres.De cara al setembre la comunitat educativa sap que la situació continuarà sent complicada i els sindicats demanen poder negociar amb el Departament en quines condicions podrà començar el curs.

