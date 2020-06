El confinament ha evitat 450.000 morts a l'Estat

Les restrictives mesures imposades contra la Covid-19, com el confinament o el tancament de comerços i escoles, han evitat al voltant de 450.000 morts a Espanya, i un total de 3,1 milions en onze països europeus, segons estima un estudi de l'Imperial College de Londres (Regne Unit) publicat a la revista Nature Aquest equip d'investigadors ha utilitzat les xifres de morts per calcular l'impacte que han tingut les intervencions no farmacèutiques. En concret, han analitza tdades d'onze països d'Europa (Regne Unit, Espanya, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Noruega, França, Dinamarca, Suècia, Suïssa i Àustria) fins al 4 de maig.L'equip estima que, llavors, entre 12 i 15 milions de persones d'aquests països havien estat infectades pel SARS-CoV-2 (entre el 3,2 i el 4% de la població, amb grans fluctuacions d'un país a un altre). Bèlgica es col·locava al capdavant, amb un 8% de la població infectada, mentre que Espanya se situava en segon lloc, amb un 5,5%, en línia dels resultats de l'estudi de seroprevalencia realitzat per l'Institut de Salut Carles III (ISCIII).Els investigadors calculen que el número de reproducció -que mesura el nombre de persones a les quals contagia un positiu- ha disminuït per sota d'1 com a resultat d'aquestes mesures, una disminució mitjana del 82 per cent, encara que els valors varien d'un país a un altre. Els epidemiòlegs estableixen que el número de reproducció ha d'estar per sota d'un per a evitar l'expansió d'una epidèmia."El nostre model suggereix que les mesures posades en pràctica en aquests països al març de 2020 van tenir èxit en el control de l'epidèmia en reduir el nombre de reproduccions i disminuir significativament el nombre de persones que haurien estat infectades pel virus SARS-*CoV-2", explica un dels autors de l'estudi, el matemàtic Seth Flaxman.Segons les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i el ISCIII, Espanya ha registrat un excés de mortalitat d'uns 45.000 morts durant 2020, coincidint amb els pics de la pandèmia. D'acord amb les dades oficials proporcionades pel Ministeri de Sanitat, s'han produït 27.136 defuncions amb prova positiva de COVID-19.​​​​​​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor