De successor de Franco a investigat per la Fiscalia del Suprem: la caiguda de Joan Carles, en 10 actes

3. Suïssa investiga José Manuel Villarejo Foto: Europa Press

L'any 2018, la Fiscalia suïssa va obrir una causa secreta en la que estaven imputats Corinna Larsen i dos presumptes testaferros del rei emèrit. La causa es va obrir arran de la publicació als mitjans de comunicació d'un àudio gravat per l'excomissari Villarejo del 2015, on Corinna denunciava suposades activitats il·legals per part de Joan Carles I i identificava el gestor Arturo Fasana i l'advocat Dante Canónica, residents a Suïssa, com a testaferros.

4. L'abdicació Joan Carles i Felip, el dia de l'abdicació del primer. Foto: europa press

El 2 de juny del 2014, Mariano Rajoy, en aquell moment president del govern, va anunciar oficialment la decisió de Joan Carles I de renunciar a la corona. Es posava així fi a un llarguíssim regnat de gairebé 40 anys. El cúmul d'escàndols que s'havien anat acumulant i la seva coincidència amb una greu crisi econòmica i amb el moviment del 15-M van ser un còctel de digestió impossible per la monarquia, que va voler crear un tallafocs per preservar la continuïtat de la dinastia.

5. L'ostracisme Felip VI al Congrés. Foto: europa press

El 15 de juny del 2017 es complien 40 anys de les primeres eleccions democràtiques celebrades a Espanya després de la dictadura. Amb aquest motiu es va celebrar un acte solemne al Congrés amb la presència del rei Felip VI. Joan Carles I no hi va ser convidat, un fet que va causar estranyesa, ja que en la història oficial de la Transició el paper del monarca emèrit en el canvi polític formava part del consens institucional. En aquell moment, els observadors del que succeeix a la Zarzuela van assenyalar aquest "oblit" com un signe més del distanciament entre el rei i el monarca emèrit. Va ser un gest que va irritar profundament un Joan Carles que sentia l'ostracisme que se li infrigia.

6. La caiguda de Cristina Iñaki Urdangarin i la Infanta Cristina, arribant al judici del cas Nóos Foto: Europa Press

L'esclat del cas Nóos va suposar la irrupció mediàtica de la corrupció en el cor mateix de la família reial. La infanta Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarin, van ser processats el gener del 2013 per frau fiscal, fet que va caure com un llamp sobre la Zarzuela. Els Urdangarin-Borbó van ser apartats de la família reial en un intent de reduir costos. En el judici, Cristina va ser absolta, però Urdangarin va ser condemnat a sis anys de presó. Ja res tornaria a ser igual.

9. El vincle amb el Golf El rei emèrit Joan Carles amb el rei Abdelaziz Foto: Europa Press

És, sens dubte, la connexió més sensible per entendre l'univers financer de Joan Carles. La relació entre l'aleshores príncep d'Espanya i Riad es va iniciar dins del marc de les "tradicionals relacions amb el món àrab" que va caracteritzar la política exterior del franquisme. En el cas de l'Aràbia Saudita, la crisi del petroli va fer la resta per enfortir encara més el lligam que va acabar sent personal entre Joan Carles i els diversos reis saudites. Va ser el rei Fahd qui li va regalar el iot Fortuna. Les crítiques de diverses associacions de defensa dels drets humans no van impedir unes relacions magnífiques entre Madrid i Riad, amb sucosos contractes de venda de material militar inclosos.